Tennis bald im Football-Stadion?

Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Die Spielerinnen und Spieler werden sich wohl mit einem Umzug der Miami Open in baldiger Zukunft abfinden müssen - in ein Football-Stadion.

Müssen sich der amtierende Miami-Champion Roger Federer und die aktuelle Miami-Siegerin Johanna Konta bald an eine neue Spielstätte im Sunshine-State gewöhnen? Gut möglich, denn die Verantwortlichen der Miami Open basteln an einem Deal.

Für alle Tennisfans in Florida und der ganzen Welt scheinen Veränderungen beim Master-1000-Event bevorzustehen.

Das Turnier findet seit Jahren im Tennis Center am Crandon Park auf der kleinen Insel Key Biscane nahe Miami statt - das soll spätestens 2019 Geschichte sein. Die Veranstalter forcieren einen Umzug in das Stadion der Miami Dolphins, dem hiesigen American-Football-Team aus der NFL.

Bereits vor sechs Monaten verkündete Dolphins-Eigentümer Stephen Ross seine Bemühungen das Tennisevent in das Hard-Rock-Stadion in Miami Gardens, eine Stadt in der Metropolregion Miami, zu lotsen. Miami-Open-Veranstalter IMG-Tennis und die Dolphins sollen sich einem Deal nun angenähert haben.

"Es steht unmittelbar bevor, offiziell ist jedoch noch nichts", wurde nun Miamis Bürgermeisterin Mayra Peña-Lindsay im Miami Herald zitiert.

Das Stadtoberhaupt habe zwar nichts mit dem Deal zu tun, habe aber mit vielen Verantwortlichen über das Thema gesprochen, erklärte Peña-Lindsay.

Neues Stadion als Zugpferd

Besonders die 425 Millionen US-Dollar teure Renovierung des Hard-Rock-Stadions der Dolphins könnte ein schmackhafter Beweggrund für IMG sein, das Event verlegen zu lassen. Die Stadt Miami unterstützt die Dolphins seit 2014 mit jeweils fünf Millionen US-Dollar jährlich. Im Gegenzug wurden weitere Sportevents in der restaurierten Super-Arena gefordert - der Deal könnte also eine gewinnbringende Situation für beide Seiten bieten.

Auch Miami Gardens Bürgermeister Oliver Gilbert äußerte seine Meinung zum unmittelbar bevorstehenden Umzug der Miami Open. "Der Deal ist noch nicht fix, aber die Verantwortlichen arbeiten daran", erklärte er.

Alles deutet darauf hin, dass sich die Top-Stars bald mit einem neuen Austragungsort für das zweite 1000er im Kalenderjahr - nach Indian Wells - arrangieren müssen. Das Event im März zieht seit jeher die großen Namen der Herren- und Damen-Weltrangliste in den Sonnenstaat. Im vergangenen Jahr duellierten sich die beiden Altmeister Roger Federer und Rafael Nadal um die Krone in Miami - mit dem besseren Ende für "FedEx", der damit seinen dritten Titel in 2017 feierte. Johanna Konta triumphierte gegen Caroline Wozniacki.

Im kommenden Jahr werden jedoch aller Voraussicht nach die alten Umkleidekabinen in Key Biscane genutzt werden müssen - noch.