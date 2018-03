Hammer-Auslosung! Naomi Osaka in Miami gleich gegen Serena Williams

Keine Verschnaufpause für Indian-Wells-Siegerin Naomi Osaka: Beim WTA-Turnier in Miami wurde die Japanerin in Runde eins gegen Rückkehrerin Serena Williams gelost.

Am Sonntagabend US-amerikanischer Zeit hat sich Naomi Osaka gemeinsam mit ihrer Finalgegnerin Daria Kasatkina im Privat-Flieger nach Miami aufgemacht, wohl schon im Wissen, dass sie dort in Runde eins eine ganz große Aufgabe erwartet: Die Lostrommel hat für die Siegerin von Indian Wells nämlich Serena Williams ausgespuckt. Die 23-fache Major-Siegerin spielt in Florida das zweite Turnier nach ihrer Babypause, bei den BNP Paribas Open war sie ihrer Schwester Venus in Runde drei unterlegen. Für die Siegerin dieser Schlagerpartie zwischen Osaka und Williams wird die Aufgabe im Übrigen nicht leichter: In der zweiten Runde wartet Elina Svitolina.

Victoria Azarenka, ebenfalls nach länger Absenz zum zweiten Mal en suite am Start, darf sich mit der jungen US-Amerikanerin Catherine Bellis messen - und im Siegesfall ihre Form gegen die US-Open-Finalistin vom vergangenen Jahr, Madison Keys, testen. Deren Form im Übrigen noch lange nicht auf dem Niveau vom Spätsommer 2017 angekommen ist.

Deutsche Duelle

Als Nummer eins geht Simona Halep in das Turnier, auch zwei deutsche Spielerinnen haben Einzug in die Gesetzten-Liste gefunden: Angelique Kerber an Position zehn, Julia Görges an zwölf. Beide genießen zum Auftakt ein Freilos, Kerber trifft hernach entweder auf Johanna Larsson aus Schweden oder auf die Tschechin Katerina Siniakova. Erste Top-Spielerin auf dem Ast der zweifachen Grand-Slam-Turnier-Siegerin ist Anastasia Pavlyuchenkova.

Görges wiederum darf sich auf ein rein deutsches Duell einstellen: Sie wartet auf die Siegerin der Begegnung zwischen Carina Witthöft und Tatjana Maria. Mona barthel bekommt es mit der Ungarin Timea Babos zu tun. Schon in der Qualifikation kommt es zu einem interessanten Aufeinandertreffen: Sabine Lisicki misst sich da in Runde eins mit Andrea Petkovic.

Kein leichtes Los hat die Überaschungsdame von Indian Wells erwischt: Amanda Anisimova, auch in Miami mit einer Wildcard bedacht, spielt zum Auftakt gegen die Chinesin Qiang Wang. Und träfe bei einem Erfolg auf die Nummer drei der Welt, Garbine Muguruza.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Miami