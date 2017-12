Konta verpflichtet früheren Scharapowa-Trainer Joyce

Die Weltranglistenneunte Johanna Konta hat ab dem kommenden Jahr Michael Joyce als neuen Trainer verpflichtet. Das gab die Britin, die sich im Oktober überraschend von ihrem Coach Wim Fissette getrennt hatte, am Mittwoch bekannt.

Fissette trainiert mittlerweile die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber.

"Michael ist ein fantastischer Trainer mit einem hervorragenden Ruf. 2017 war wirklich unglaublich, aber ich glaube, dass da noch viel mehr kommen kann", sagte Konta.

Der US-Amerikaner Joyce betreute von 2004 bis 2011 die frühere Weltranglistenerste Maria Scharapowa und führte die Russin zu Grand-Slam-Siegen bei den US Open 2006 und den Australian Open 2008. Zuletzt arbeitete der 44-Jährige für die Weißrussin Wiktoria Asarenka. Konta und Joyce starten beim WTA-Turnier in Brisbane (1. bis 7. Januar) in die neue Saison.