Steffi wieder am Ball

Als Turnierbotschafterin in Zhuhai durfte Steffi Graf auch mal wieder das tun, was sie am besten kann: Tennis spielen - und zwar von ganz weit oben.

Aus nicht komplett überlieferten Gründen ist die ehemals beste Tennisspielerin seit 2016 die Turnierbotschafterin der WTA Elite Trophy - und als solche tatsächlich mal wieder in der Öffentlichkeit statt daheim in Las Vegas.

Und wer Steffi Graf einkauft, will den Fans natürlich auch eine Erinnerung an alte Zeiten bieten, an eine einmalige Vorhand und den besten Slice der Tennisgeschichte. Zumindest Ersteres gab es auch in Bild und Video - und macht Lust auf mehr!

Anastasia Pavlyuchenkova und ein paar Kids hatten also die Ehre, und die Frage lautet natürlich: Gibt's womöglich mal wieder einen Showkampf in deutschen Gefilden?

Vielleicht kann Julia Görges mal anklopfen: Graf wird nämlich auch bei der Siegerehrung vor Ort sein, nach dem Finale zwischen Görges und CoCo Vandeweghe (Sonntag ab 9 Uhr MEZ).