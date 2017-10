Sharapova marschiert nach oben

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Von den drei Turniersiegerinnen in Tianjin, Hong Kong und Linz hat Maria Sharapova den mit Abstand größten Sprung in der Weltrangliste geschafft - die Russin nähert sich wieder den Top 50 an.

Ihren 36. Turniersieg hat Maria Sharapova in den Armen von Coach Sven Groeneveld emotional gefeiert, der Erfolg in Tianjin hat sich aber naturgemäß auch in der Weltrangliste niedergeschlagen: 29 Plätze ist die Russin nach vorne gerückt, steht aktuell auf Position 57 der Welt. Und könnte sich in dieser Woche noch weiter verbessern, Sharapova tritt erstmals seit zehn Jahren beim Kremlin Cup in Moskau an. Sie wird dort in Runde eins auf Magdalena Rybarikova treffen, die Finalverliererin von Linz.

Barbora Strycova, die bei den Upper Austrian Open reüssiert hatte, machte immerhin einen Platz gut, sie liegt nun vor Rybarikova auf Position 25. Drei Plätze Verbesserung wert war der Marathon-Sieg von Anastasia Pavlyuchenkova in Hong Kong, die Russin, in diesem Jahr schon in Monterrey (und dort im Finale gegen Angelique Kerber) erfolgreich, liegt auf Rang 18.

Beste Deutsche ist Kerber als Elfte, Julia Görges, die in dieser Woche in Moskau spielt, bleibt stabil auf 27.

Österreichs beste Spielerin bleibt Barbara Haas. Die 21-Jährige ist als Nummer 171 klassiert, sie musste am Sonntag in der zweiten Runde der Qualifikation für das Turnier in Luxemburg im dritten Satz gegen die Belgierin Alison van Uytvanck aufgeben.

