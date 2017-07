Das Privileg, immer gewinnen zu müssen

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4

Auch wenn Serena Williams im Moment nicht an den Wettspielen auf der WTA-Tour teilnehmen kann, behält ihr Wort natürlich weiterhin an Gewicht.

Ob Serena Williams den Tenniszirkus vermisst, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Zuletzt in der Nähe ihrer angestammten Berufsorte gesehen wurde die 23-fache Major-Siegerin jedenfalls in Roland Garros, den Finallauf von Schwester Venus in Wimbledon hat sie aus der Ferne verfolgt. Was nicht heißt, dass Serena aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, im Gegenteil, die Fortschritte ihrer Schwangerschaft teilt die 35-Jährige gerne mit der interessierten Fangemeinde.

Dass sie ihre Profession nach wie vor beschäftigt, das allerdings brachte Serena vor ein paar Tagen bei einem Event in Orlando zum Ausdruck. Vor allem seien es die Erwartungen, die an sie gestellt werden, die auf ihr lasteten. "Jedes Mal, wenn ich spiele, habe ich den ganzen Druck auf mir, das ist nicht einfach", erklärte Serena, die in diesem Jahr mit dem Gewinn der Australian Open Steffi Graf in der ewigen Bestenliste an Grand-Slam-Titeln überholt hatte.

Ein Privileg

"Es ist wirklich nicht einfach jeden Tag rauszugehen, und dann ist es eine weitaus größere Geschichte, wenn ich verliere. Und nicht, wenn ich gewinne." Tatsächlich gibt es im professionellen Tennis weder auf der WTA- noch auf der ATP-Tour kaum eine Person, die letztlich in jedes Match als Favorit startet, egal, gegen wen es geht. Rafael Nada in Paris vielleicht einmal ausgenommen.

"Ich verstehe schon, dass das auch ein Privileg ist", so Serena weiter. 72 Titel hat sie mittlerweile gesammelt, es ist davon auszugehen, dass diese Marke für die 35-Jährige nicht das Ende ihrer Erfolgsbilanz sein wird. Obwohl sich Serena Williams auch in den letzten Jahren schon rar gemacht hat, weder 2015 noch 2016 nach den US Open für den Rest der Saison auch nur ein einziges Match bestritten hat. In der laufenden Kampagne war nach dem Finale von Melbourne Schluss, die Auftritte auf den Courts hatten danach nur noch privaten Charakter, wohl dokumentiert in den sozialen Netzwerken.

Mit Tiefschlägen umgehen

Abkürzungen hat Serena Williams in ihrer Karriere so gut wie keine genommen. "Ich glaube, dass alles, was ich erlebt habe - schlecht, gut, großartig - hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich würde hier nicht sitzen, wenn ich einen kleinen Spickzettel dafür gehabt hätte, was zu tun ist."

Die große Frage sei doch, was passiert, wenn es einmal nicht so läuft. "Legt man sich einfach nieder und bleibt da unten, oder steht man wieder auf und möchte besser werden? Es ist wichtig, alle Lebenserfahrungen mitzunehmen, auch wenn diese schwierig sein können."