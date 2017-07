Lottner und Maria im Viertelfinale - Zaja raus

Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3

Antonia Lottner (Düsseldorf) hat in Gstaad/Schweiz als dritte Deutsche nach Carina Witthöft und Tamara Korpatsch (beide Hamburg) den Einzug in die Runde der letzten Acht perfekt gemacht.

Die 20-Jährige behielt im Generationenduell gegen die 38 Jahre alte Lokalmatadorin Patty Schnyder die Nerven und gewann in drei Sätzen mit 7:6 (7:0), 2:6, 6:3. Im Viertelfinale trifft sie nun auf die Tschechin Tereza Martincova.

Tatjana Maria (Bad Saulgau) steht in Bukarest ebenfalls im Viertelfinale. Die 29-Jährige profitierte beim Stand von 4:1 im ersten Satz von der Aufgabe ihrer argentinischen Gegnerin Nadia Podoroska. In der Runde der letzten Acht trifft Maria nun auf die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Carla Suárez Navarro.

Julia Görges (Bad Oldesloe) hatte ihren Viertelfinaleinzug bereits am Mittwoch gegen die Weißrussin Aliksandra Sasnovich perfekt gemacht. Görges spielt entweder gegen Ekaterina Alexandrova (Russland/Nr. 9) oder Alexandra Dulgheru.

Qualifikantin Anna Zaja (Sigmaringen) hat in Gstaad dagegen das Viertelfinale verpasst. Die 26-Jährige unterlag der an Nummer zwei gesetzten Niederländerin Kiki Bertens 4:6, 2:6. Diese bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Johanna Larsson (Schweden/Nr. 5) zu tun. Zaja, die Nummer 250 der WTA-Weltrangliste, hatte in der ersten Runde die Rumänin Patricia Maria Tig bezwungen.

Hier die Ergebnisse im Einzel aus Gstaad