Hochzeitsglocken läuten für Wickmayer

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2

Die ehemalige US-Open-Halbfinalistin Yanina Wickmayer ist den Bund der Ehe eingegangen. Für die 27-jährige Belgierin ist ein Traum in Erfüllung gegangen.

Auf dem Tennisplatz hat Yanina Wickmayer schon bessere Tage erlebt. Vor sieben Jahren kratzte die fünffache WTA-Titelträgerin an den Top 10. Nach zahlreichen Verletzungsproblemen hat Wickmayer längst an Terrain verloren, derzeit muss sie mit Rang 82 vorliebnehmen.

In Wimbledon war bereits in Runde zwei Endstation. Wickmayer hatte Lospech, auf der anderen Seite des Netzes stand die spätere Turniersiegerin Garbine Muguruza. Dafür ist das Glück in der Liebe umso größer. Am Wochenende hat Wickmayer ihrem langjährigen Freund Jerome van der Zijl das Ja-Wort gegeben. Via Instagram veröffentlichte sie ein Foto von der Trauung in Hasselt.