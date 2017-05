Bänderriss: Halep bangt um French-Open-Start

Mittwoch, 24.05.2017

"Die Ärzte sagen, die Chancen stehen 50:50. Aber es hat sich seit Sonntag schon gebessert", schrieb die Roland-Garros-Finalistin von 2014 bei Instagram: "Ich werde alles tun, was möglich ist." Die 25-Jährige hatte zuletzt durch den Sieg in Madrid und den Finaleinzug in Rom ihre Titel-Ambitionen unterstrichen.

Von den Top 5 der Weltrangliste ist damit nur die Tschechin Karolina Pliskova uneingeschränkt fit. Neben Halep bangt die spanische Titelverteidigerin Garbine Muguruza (5./Schulterverletzung) um ihren Paris-Start. Grand-Slam-Rekordsiegerin Serena Williams (USA/2.) fehlt wegen ihrer Schwangerschaft. Die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) hat zwar ihre Oberschenkelverletzung auskuriert, kämpft aber seit Wochen mit Formschwäche.

