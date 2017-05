Antonia Lottner in Quali-Runde zwei

Mittwoch, 24.05.2017

Zwei aus zwei - eine gute Bilanz für die deutschen Damen im Quali-Wettbewerb bei den French Open. Nach Tamara Korpatsch hat sich am Mittwochmittag auch Antonia Lottner den Platz in der zweiten Runde gesichert. Lottner besiegte die an 23 gesetzte Russin Anna Kalinskaya mit 6:3, 6:3 und trifft nun auf die Niederländerin Arantxa Rus.

Korpatsch hatte bereits gestern die zweite Runde erreicht, wo sie morgen gegen die Kroatin Petra Martic um den Einzug ins Qualifikationsfinale spielen wird.

