Befreit an der Seine?

Freitag, 26.05.2017

Eigentlich müsste man sie zu den Titelfavoritinnen für die French Open zählen, ganz automatisch, ganz selbstverständlich. Angelique Kerber, die Nummer eins der Tenniswelt. Doch wenn am Sonntag die Grand Slam-Festspiele im Stadion Roland Garros für das Jahr 2017 eröffnet werden, steht die Frontfrau keineswegs in der ersten Reihe der Pokalkandidatinnen. Ein bisschen symptomatisch ist das, was Bundestrainerin Barbara Rittner stattdessen über die Perspektive der Frontfrau sagt, über die Chancen in den nächsten Turniertagen: "Ich hoffe, dass sich Angie auf die Stärken besinnt, die sie zur Nummer eins gemacht haben", sagt Rittner, "sie hat in Paris keine Punkte zu verteidigen, vielleicht kann sie dadurch befreiter aufspielen."

Die Weltranglistenersten der WTA: 7,4 Jahre bis Steffi Graf © getty 1/22 12. September 2016: Die Sektkorken knallen mal wieder im Hause Kerber! Erstmals in ihrer Karriere führt Angie die WTA-Weltrangliste an! Als erst zweite Deutsche reiht sie sich ein in eine illustre Runde /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert.html © getty 2/22 Chris Evert (erstmals am 3. November 1975 an der Spitze der Weltrangliste, insgesamt 260 Wochen lang): Die Amerikanerin war die erste Nummer 1 aller Zeiten im Frauentennis. Sie gewann in ihrer Karriere 18 Grand-Slam-Titel und insgesamt 158 Profi-Turniere /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=2.html © getty 3/22 Evonne Goolagong (26. April 1976, 2 Wochen): Die Australierin hatte unter allen Weltranglistenersten 1976 das kürzeste Intermezzo auf dem Thron. Immerhin: Sie hat definitiv den coolsten Namen! /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=3.html © getty 4/22 Martina Navratilova (10. Juli 1978, 332 Wochen): Eine der absoluten Grandes Dames des Tennissports! Unvergessen die Duelle in den 70ern und 80ern mit Evert. Auch die Tschechin holte 18 Grand-Slam-Titel. Als Trendsetterin geht sie aber nur bedingt durch /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=4.html © getty 5/22 Tracy Austin (7. April 1980, 21 Wochen): Die Amerikanerin schaffte es als Einzige, hin und wieder zwischen Evert und Navratilova dazwischen zu funken. Zweimal war sie die Nummer 1 /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=5.html © getty 6/22 Steffi Graf (17. August 1987, 377 Wochen): An sie kommt keine heran! Deutschlands Tennis-Göttin thronte so lange wie keine Andere an der Spitze - die längste Serie am Stück: 186 Wochen. Um sie einzuholen, bräuchte Kerber etwa 7,4 Jahre! /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=6.html © getty 7/22 Monica Seles (11. März 1991, 178 Wochen): Auch Seles findet man heute in jeder Tennis-Ruhmeshalle. Ihre Karriere wurde 1993 durch ein Attentat in Hamburg überschattet. Nur fünf Spielerinnen waren länger Weltranglistenerste als sie /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=7.html © getty 8/22 Arantxa Sanchez Vicario (6. Februar 1995, 12 Wochen): Die einzige Spanierin, die es jemals nach ganz oben schaffte. Sie gewann vier Grand-Slam-Titel im Einzel und sechs im Doppel /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=8.html © getty 9/22 Martina Hingis (31. März 1997, 209 Wochen): Auch die Schweiz brachte eine Weltbeste hervor. Fünf Amtszeiten erlebte Hingis obenauf, zwischen 1997 und 2000. Anfang 2016 stieg sie sogar noch einmal zur WTA-Nummer 1 im Doppel auf - mit 35 Jahren. Unfassbar! /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=9.html © getty 10/22 Lindsay Davenport (12. Oktober 1998, 98 Wochen): Bäumchen, wechsel Dich! Insgesamt acht Mal eroberte die Amerikanerin Davenport zwischen 1998 und 2006 den Platz an der Sonne /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=10.html © getty 11/22 Jennifer Capriati (15. Oktober 2001, 17 Wochen): In ihrer Jugend wurde Capriati von Jimmy Evert (dem Vater von Chris Evert) gecoacht. Das trug Früchte: Anfang der 2000er kletterte sie im Ranking nach ganz oben /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=11.html © getty 12/22 Venus Williams (25. Februar 2002, 11 Wochen): Immer ein bisschen im Schatten der jüngeren Schwester - so lässt sich Venus' Karriere beschreiben. Jedoch: Bevor Serena die Weltspitze erklomm, stand Venus dreimal kurz dort /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=12.html © getty 13/22 Serena Williams (8. Juli 2002, 304 Wochen): Sie löste ihre ältere Schwester ab. Und fortan dominierte Serena - mit einigen Schwächephasen - die WTA-Tour wie kaum eine zuvor. Zuletzt stand sie seit 18. Februar 2013 ununterbrochen an der 1. Bis Angie kam... /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=13.html © getty 14/22 Kim Clijsters (11. August 2003, 20 Wochen): 2003 war das Jahr der Belgierinnen. Erst setzte sich Clijsters die Krone der Tennis-Queen auf ... /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=14.html © getty 15/22 Justine Henin (20. Oktober 2003, 117 Wochen): ... dann klaute ihr Landsfrau Henin die Lorbeeren. Im Mai 2008, als Henin ihren sofortigen Rücktritt bekanntgab, trat sie als bislang einzige Spielerin als aktuelle Nummer eins der Weltrangliste zurück /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=15.html © getty 16/22 Amelie Mauresmo (13. September 2004, 39 Wochen): Keine Bestenliste ohne die Grande Nation: Mit Amelie Mauresmo feierte auch Frankreich über ein halbes Jahr lang eine Nummer 1 /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=16.html © getty 17/22 Maria Sharapova (22. August 2005, 21 Wochen): Bei den großen Tennisdamen denkt man unweigerlich an Masha. Dabei war die "Queen of Screams" (sie kommt regelmäßig über die 100-Dezibel-Marke) insgesamt nur 21 Wochen No. 1. 2016 gestand sie, gedopt zu haben /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=17.html © imago 18/22 Ana Ivanovic (9. Juni 2008, 12 Wochen): Ihre besten Tennisjahre erlebte Ana Ivanovic noch vor der Liason mit Bastian Schweinsteiger. 2008 war sie zweimal Weltranglistenerste - für insgesamt 12 Wochen /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=18.html © getty 19/22 Jelena Jankovic (11. August 2008, 18 Wochen): Artistisch wie hier präsentierte sich Jankovic in ihrer Blütephase zwischen 2007 und 2009. Einen Grand-Slam-Titel gewann sie im Einzel jedoch nie - dafür immerhin das Doppel 2007 in Wimbledon /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=19.html © getty 20/22 Dinara Safina (20. April 2009, 26 Wochen): Ziemlich genau ein halbes Jahr überblickte die Russin 2009 die Tenniswelt von ganz oben - am Stück. Ihr sechs Jahre älterer Bruder Marat Safin war ebenfalls neun Wochen lang die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=20.html © getty 21/22 Caroline Wozniacki (11. Oktober 2010, 67 Wochen): Rory McIlroy und Wozniacki hatten die Hochzeits-Einladungen schon verschickt. 2013 aber trennte sich der Golfstar von ihr. Seitdem kam sie nicht mehr an die ganz großen Erfolge von 2010-2012 heran /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=21.html © getty 22/22 Victoria Azarenka (30. Januar 2012, 51 Wochen): Genau ein Jahr thronte die Weißrussin insgesamt an der WTA-Spitze, aufgeteilt in zwei Perioden. Seit ihr gab es keine Nummer-1-Debütantin mehr - erst Kerber sprengte die Welt der Arrivierten wieder /de/sport/diashows/1608/tennis/weltranglistenerste-frauen/historie-nummer-1-der-welt-williams-graf-navratilova-evert,seite=22.html

Viel vorsichtiger als die Fed Cup-Chefin kann man die Kerber-Erwartungen für das zweite Major-Turnier der Saison gar nicht beschreiben. Aber was soll und kann die Bundestrainerin auch anders tun, als Ansprüche an ihre Spitzenspielerin gering zu halten - dieses Jahr mit und für Kerber ist bisher schließlich eine Aneinanderreihung von Frustmomenten gewesen, von Enttäuschungen und Rückschlägen. Liest man Kerbers Arbeitszeugnis der ersten Monate, käme man kaum auf die Idee, dass es sich dabei um die nominell beste Spielerin der Welt handelt. Es gab Niederlagen reichlich für Kerber, mal mehr, mal weniger überraschend. Und zuletzt gab es auch noch Verletzungspech, schon seit etwa einem Monat plagt sich die 29-jährige mit Oberschenkelbeschwerden herum. Dass sie jüngst nach einer Matchaufgabe in Madrid noch nach Rom reiste, um bei einem weiteren, hoch dotierten Turnier anzutreten, wirkte da auch nicht gerade wie der Weisheit letzter Schluss. Nun, sagte sie, sei sie aber "wieder voll fit, bereit für Paris."

Fehlende Leitfiguren

Wie sehr Kerber in dieser Saison indes in die Defensive geraten ist, zeigen die etwas verzweifelt anmutenden Versuche, eine psychisch günstige Ausgangslage für das Pariser Grand Slam-Spektakel zu konstruieren. Weil Kerber vor zwölf Monaten in der ersten Runde gegen die Niederländerin Kiki Bertens ausgeschieden sei, falle einiges an Belastung und Druck weg von ihr. Doch Kerber weiß selbst am besten, und zwar aus oft leidvoller Erfahrung, dass sie als Nummer eins stets hohen Erwartungen ausgesetzt ist - ganz egal, was sie in der Vorsaison erreicht hat. "Von der Nummer eins verlangt man immer etwas Besonderes", sagt Kerber. Zurzeit steht sie daher auch eher als Symbolfigur für eine Schwächephase des internationalen Damentennis da, eine Branche ohne klare Hierarchie, ohne überzeugende Spitzenkräfte, ohne charismatische Erscheinungen wie die in der Schwangerschaftspause befindliche Serena Williams. Wenn die Experten und Fachbeobachter davon sprechen, dass ein Turnier "weit offen" sei, dann schwingt da auch immer die Kritik an fehlenden Leitfiguren mit. Es herrsche zu viel Beliebigkeit im Damentennis, es gebe überhaupt keine Hackordnung, sagt selbst eine europäische Turniermanagerin. Kein Wunder, dass die Rückkehr der Weißrussin Victoria Azarenka (Babypause) und der Tschechin Petra Kvitova (Verletzungspause nach Messer-Überfall in der eigenen Wohnung) weithin begrüßt und nahezu herbeigesehnt wird.

Aber erst einmal steht Paris an, das Championat auf Sand. Kerber hat in der Welt der Ranglistennoten eigentlich nichts zu verlieren, nach der Pariser Auftaktschlappe im Mai 2016. Die Frage ist nur, ob sie das auch so sehen kann. Oder ob nicht doch wieder die große Blockade einsetzt, wenn sich alle Augen auf die angeschlagene, kriselnde Nummer 1 richten. Oft hat Kerber in letzter Zeit gesagt, sie habe "gut trainiert" und sich auch "gut gefühlt auf dem Platz." Doch was sie mehr als alles andere braucht, sind gute Ergebnisse. Ein Aha-Erlebnis, ein Ruckauftritt, der all den Frust, all die Zweifel und all den Ärger dieser bisher verfluchten Saison wegwischt.

Angelique Kerber im Steckbrief