Kvitova auf dem Weg der Besserung

Montag, 20.03.2017

"Petra benutzt ihre Hand ohne Probleme im Alltag", sagte Karel Tejkal, Sprecher der Tschechin, der Nachrichtenagentur AFP: "Natürlich ist die Hand geschwächt, aber auf den ersten Blick kann man nicht sehen, dass sie verletzt war."

Den Zeitpunkt ihres Comebacks lässt Kvitova allerdings noch offen. "Petras Genesung schreitet wie geplant voran, bis jetzt gibt es keine Komplikationen. Aber wann sie zurückkommt, steht in den Sternen", sagte Tejkal.

Linkshänderin Kvitova war Ende Dezember in ihrem Appartement im tschechischen Prostejov überfallen und an der Schlaghand verletzt worden. Die fünfmalige Fed-Cup-Siegerin wurde anschließend vier Stunden lang operiert, dabei wurden Schädigungen an fünf Sehnen und zwei Nervensträngen behoben. Der Einbrecher ist noch immer nicht gefasst.

Petra Kvitova im Steckbrief