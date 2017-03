Montag, 20.03.2017

In Indian Wells wird seit Jahren geklotzt statt gekleckert, mit Ausnahme einer Sache. Denn es gibt nur einen echten Siegerpokal. Und so kam es zu der amüsanten Szene, dass Elena Vesnina in der Siegerpressekonferenz ihr Pokal "gestohlen" wurde. Die 30-jährige Russin, die sensationell den Titel in Indian Wells gewonnen hatte, schaute ein wenig verdutzt, als ein Offizieller ihren hart verdienten Lohn wegnahm.

"Es tut mir leid, dass ich dich unterbrechen muss, aber wir haben nur den einen. Das Männer-Finale ist bald zu Ende", klärte der Offizielle auf und fügte an, dass Vesnina später noch einen eigenen Pokal bekommen würde. Doch für die Siegerehrung steht nur eine Trophäe zur Verfügung. Vesnina nahm es mit Humor. "Bring ihn Roger, das ist okay für mich". Hier ist die amüsante Szene im Video.

