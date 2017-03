Kerber wieder Nummer eins der Weltrangliste

Montag, 20.03.2017

Angelique Kerber ist seit Montag wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Mit 7515 Punkten hat die Kielerin 385 Punkte Vorsprung auf Serena Williams (USA), die nach ihrer verletzungsbedingten Absage in Indian Wells auf Platz zwei zurückfiel. Mit deutlichem Rückstand auf das Spitzenduo führt die Tschechin Karolina Pliskova (5640) als Dritte das Verfolgerfeld an.

Nach ihrem US-Open-Sieg 2016 hatte Angelique Kerber im September erstmals die Führung im WTA-Ranking übernommen und sie 19 Wochen später wieder an Serena Williams verloren. Diese hat seit ihrem Turniersieg bei den Australian Open im Januar kein offizielles Match mehr gespielt.

Kerber wartet derweil noch auf ihren ersten Turniersieg 2017, ihr bisher bestes Ergebnis in diesem Jahr war die Halbfinalteilnahme im Februar in Dubai. Schon vor Beginn des Turniers in Indian Wells, wo Kerber im Achtelfinale ausschied, war klar gewesen, dass sie Williams wieder vom ersten Platz verdrängen würde.

Die Siegerin von Indian Wells, Elena Vesnina, machte in der Rangliste zwei Plätze gut und steht nun an Position 13. Final-Verliererin Svetlana Kuznetsova verbesserte sich um einen Rang auf die sieben.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste