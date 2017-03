Keys - Comeback mit Tränen in den Augen

Dienstag, 14.03.2017

Diesmal hat Madison Keys lediglich 58 Minuten benötigt, um sich mit 6:1 und 6:4 gegen Naomi Osaka durchzusetzen. Kein Vergleich zu jenem epischen Match, das sich die beiden Youngster bei den vergangenen US Open geliefert haben. Damals siegte Keys nach Rückstand in drei Sätzen, allerdings schon von einer Handgelenksverletzung beeinträchtig, deretwegen die 22-Jährige in der laufenden Saison vor Indian Wells noch kein Match hatte bestreiten können. Was nicht ihrer Intention entsprach.

"Nach Wimbledon habe ich festgestellt, dass die Verletzung nicht einfach so verschwinden wird", erklärte Keys beim WTA-Premier-Mandatory-Event in der kalifornischen Wüste. "Der eigentliche Plan war, es nach den US Open richten zu lassen, um für die Australian Open bereit zu sein." Dann aber hatte ihre gute Weltranglisten-Platzierung ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht - die Qualifikation für die WTA Finals schob für eine Zeitlang alle gesundheitlichen Bedenken nach hinten.

Nun gegen Caro

Die Folge war die Absenz beim ersten Major des Jahres in Melbourne, bei ihrem Comeback in Indian Wells hatte Madison Keys Tränen in den Augen. "Als ich da rausgegangen bin, hätte ich fast zu weinen begonnen", sagte Keys nach ihrem mühevollen Auftaktsieg gegen Mariana Duque-Marino. "Es ist großartig, zurück zu sein. Wir dürfen das machen, was wir lieben." Im nächsten Schritt gegen Caroline Wozniacki, die sich gegen Katerina Siniakova klar durchsetzte. Gegen die Dänin hatte Keys bei den US Open nach dem epischen Erfolg gegen Osaka übrigens glatt verloren.

