Kerber problemlos gegen Petkovic weiter

Samstag, 11.03.2017

Angelique Kerber hat beim WTA-Premier-Event in Indian Wells einen starken Auftakt hingelegt und ihre Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic klar mit 6:2 und 6:1 besiegt. Kerber trifft damit in Runde drei auf die Französin Pauline Parmentier, die sich gegen Yulia Putintseva aus Kasachstan glatt durchsetzen konnte.

Kerber war mit einem klaren Vorteil in der internen Bilanz in die Begegnung der beiden guten Freundinnen gegangen, von zehn Matches hatte die kommende Weltranglisten-Erste sieben gewonnen, das bis dato letzte 2015 in Charleston. Petkovic begann entsprechend nervös, leistete sich schon in ihrem ersten Aufschlagspiel zwei Doppelfehler - und verhalf Kerber somit zu einem perfekten Auftakt. Die zweifache Major-Siegerin gab sich daraufhin kaum eine Blöße, holte sich den Aufschlag von Petkovic zum 5:2 und servierte nach einer halben Stunde zum Satzgewinn aus.

Auch in den zweiten Durchgang startete Kerber besser, holte sich das Break zum 2:1 - und wehrte im nächste Aufschlagspiel drei Chancen für Petkovic zum Comeback ab. Danach setzte sich Kerber, die nach der Absage von Serena Williams als Turnierfavoritin in die Veranstaltung gegangen war, immer weiter ab, nahm Petkovic auch deren Aufschlag zum 4:1 und schließlich nach 58 Minuten zum 6:1 ab.

