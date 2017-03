(Fast) alle Favoritinnen siegen am Freitag

Samstag, 11.03.2017

Am Freitag griffen erstmals gesetzte Spielerinnen beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Indian Wells ins Geschehen ein. (Fast) alle Favoritinnen gaben sich keine Blöße und zogen in die dritte Runde ein. 15 von 16 gesetzten Spielerinnen, die im Einsatz waren, gewannen ihre Matches, bis auf Mirjana Lucic-Baroni. Die Kroatin, Nummer 32 der Setzliste, verlor gegen die 17-jährige US-Amerikanerin Kayla Day mit 4:6, 7:5, 5:7.

Während Garbine Muguruza (6:2, 6:3 gegen Kirsten Flipkens) souverän ins Turnier startete und nun gegen Wildcard-Starterin Day spielen wird, mussten Karolina Pliskova, Dominika Cibulkova und Elina Svitolina über die volle Distanz gehen. Pliskova besiegte Olympiasiegerin Monica Puig mit 1:6, 6:4, 6:4. Svitolina schrammte beim 3:6, 6:3, 7:6 (3) gegen Qiang Wang an der Niederlage vorbei. Cibulkova setzte sich gegen Jelena Ostapenko mit 6:3, 3:6, 6:3 durch und trifft nun auf Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester von Karolina.

Ein Schweizer Duell in der dritten Runde in Indian Wells ist geplatzt. Timea Bacsinzsky kam zwar weiter, doch Belinda Bencic wurde an ihrem 20. Geburtstag von Kiki Bertens mit 6:2, 6:2 aus dem Turnier genommen.

Das WTA-Turnier in Indian Wells im Überblick