Ehemalige Nummer zwei deutet Comeback an

Samstag, 11.03.2017

Nun also doch! Die Karriere von Vera Zvonareva schien bereits beendet, nun kehrt die 32-jährige Russin wohl auf die Tour zurück. Zvonareva ist beim ITF-Turnier in Istanbul (ab 27. März) als "Alternate" für das Qualifikationsturnier eingetragen. Ein Indiz dafür, dass sie auf die Tour zurückkehren möchte.

Im April 2015 beim WTA-Turnier in Kattowitz spielte Zvonareva ihr bislang letztes Match. Im letzten Jahr wurde die ehemalige Weltranglisten-Zweite Mutter und heiratete ihren Freund. Zudem arbeitete sie bei den US Open für Eurosport am Mikrofon. Zvonareva gewann in ihrer Karriere zwölf WTA-Titel sowie die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking. 2010 stand sie in Wimbledon sowie bei den US Open im Finale. Während es im Einzel nicht mit einem Grand-Slam-Titel klappte, holte sie sich im Doppel und Mixed zwei "Major"-Trophäen.

