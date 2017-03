Aktueller Spielplan und alle Ergebnisse der deutschen SpielerInnen

Montag, 13.03.2017

Montag, 13. März 2017:

Sowohl zwei deutsche Herren als auch zwei deutsche Damen sind am Montag in der dritten Runde in Indian Wells im Einsatz.

INDIAN WELLS, ATP MASTERS 1000 (6.993.450 US-DOLLAR):

(29) Mischa Zverev - (8) Dominic Thiem (Österreich) 3. Runde; 2. Partie nach 19:00 Uhr (MEZ), STADIUM 1

(28) Philipp Kohlschreiber - (3) Stan Wawrinka (Schweiz) 3. Runde; 4. Partie nach 19:00 Uhr (MEZ), STADIUM 1

INDIAN WELLS, WTA PREMIER MANDATORY (6.993.450 US-DOLLAR):

(2) Angelique Kerber - Pauline Parmentier (Frankreich) 3. Runde; 1. Partie um 19:00 Uhr (MEZ), STADIUM 1

Julia Görges - Lauren Davis (USA) 3. Runde; 1. Partie um 19:00 Uhr (MEZ), STADIUM 3