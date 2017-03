Thiem im Eiltempo ins Achtelfinale

Montag, 13.03.2017

Dominic Thiem sit in Indian Wells hervorragend in Schwung

Dominic Thiem hat mit einer bravourösen Leistung das Achtelfinale der BNP Parisbas Open in Indian Wells erreicht: Der an Position acht gesetzte Österreicher besiegte Mischa Zverev nach nur 59 Minuten mit 6:1 und 6:4 und trifft nun entweder auf Gael Monfils oder John Isner.

Österreichs Nummer eins begann als Aufschläger unantastbar - und beim Returnspiel mit höchster Konzentration und Präzision. Bereits das erste Service-Game von Zverev holte sich Thiem, ein weiteres zum 5:1. Nach etwas mehr als 20 Minuten hatte der Lichtenwörther den ersten Satz in trockene Tücher gebracht - und das bei Temperaturen von fast 50 Grad Celsius im Stadium 1 in Indian Wells.

Keine Blöße von Thiem

Die beiden Kontrahenten waren sich vor der Partie in Indian Wells erst einmal gegenüber gestanden, der Rasen in Stuttgart war der Spielanlage des 29-Jährigen entgegengekommen. Die Bedingungen in Indian Wells könnten unterschiedlicher kaum sein, der vergleichsweise langsame Hartplatz nahm den "heavy" Spin von Thiems Grundschlägen dankend an.

Der zweite Satz verlief ausgeglichener, im Gegensatz zu seiner ersten Partie gegen Jeremy Chardy gab sich Thiem zu Beginn des Durchgangs keine Blöße. Mischa Zverev wiederum hielt konsequent an seiner Serve-and-Volley-Taktik fest, mit der er in Runde zwei gegen Joao Sousa kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben musste.

Letztes Zucken

Die Entscheidung fiel im siebten Spiel, als Thiem mit druckvollen Returns Zverev zu mehreren Volley-Fehlern zwang. Danach servierte der 23-jährige Lichtenwörther sicher zum 6:4 aus - nachdem Zverev bei seinem letzten Aufschlagspiel des Tages noch fünf Matchbälle hatte abwehren können. Den sechsten verwertete Dominic Thiem indes mit einem starken Aufschlag nach außen, den Zverev nicht mehr ins Feld zurückspielen konnte.

Im Achtelfinale wartet nun der Sieger der Partie Gael Monfils gegen John Isner auf den Österreicher. Gegen den US-amerikanischen Aufschlagriesen hat Thiem eine ausgeglichene Bilanz, für die Niederlage auf Asche in Nizza 2015 revanchierte sich Isner im selben Jahr in Peking auf Hartplatz. Gegen Monfils führt Dominic Thiem mit 2:0. Zuletzt standen sich die Beiden beim ATP-World-Tour-Final in London gegenüber - Thiem gewann dieses Match in drei Sätzen.

