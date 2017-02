Svitolina beendet Kerbers Run

Freitag, 24.02.2017

Aus der Traum vom Tennis-Thron: Deutschlands Sportlerin des Jahres Angelique Kerber ist im Halbfinale des WTA-Turniers in Dubai ausgeschieden und hat damit die mögliche Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste verpasst. Die topgesetzte Kielerin musste sich der Ukrainerin Elina Svitolina (Nr. 7) mit 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben. Nur bei einem Turniersieg am Arabischen Golf hätte Kerber die Grand-Slam-Rekordgewinnerin Serena Williams (USA) wieder als Nummer eins abgelöst.

Der Thronsturz von Serena Williams war sicher ein Ziel von Angelique Kerber. In Dubai hatte sie sich nach vorherigen Enttäuschungen (Achtelfinal-Aus bei den Australian Open) wieder verbessert präsentiert. Auf dem Weg ins Halbfinale hatte sie auch die Revanche für das verlorene Olympiafinale von Rio de Janeiro gegen Monica Puig (Puerto Rico) klar für sich entschieden.

Comeback im zweiten Satz

Doch Kerber war vor dem Duell mit Elina Svitolina gewarnt. Ihre letzten beiden Duelle in Peking 2016 und in Brisbane 2017 hatte sie verloren. "Gegen Svitolina wird es schwer, ich erwarte viele lange Ballwechsel. Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren", hatte die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin vor dem Match gegen die 22-Jährige erklärt, die bei einem Turniersieg in Dubai erstmals in die Top 10 einziehen würden. Deren Gegnerin im Endspiel ist die Dänin Caroline Wozniacki.

Kerber geriet im ersten Satz schon früh durch ein Break zum 1:2 ins Hintertreffen. Zwar glückte ihr das Rebreak zum 3:3, doch Svitolina konterte mit Aufschlagdurchbrüchen zum 4:3 und zum 6:3 nach 39 Minuten. Der zweite Durchgang entwickelte wurde zu einem Break-Festival, kaum einmal brachte eine Spielerin ihren Aufschlag durch.

Erlebe das WTA-Turnier in Dubai live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Als Kerber am Ende einen 2:4- und 4:5-Rückstand in eine 6:5-Führung drehte, keimte noch einmal Hoffnung auf, doch nach 1:41 Stunden verwandelte Svitolina im Tiebreak ihren ersten Matchball zum Triumph über die Nummer zwei der Welt.

Die WTA im Überblick