Maria Sharapova zeigt den Einzel-Flip

Dienstag, 21.02.2017

Wer in den Untiefen des Internets gar nicht mal so lange sucht, stößt auf durchaus verstörende Videos von jungen wie älteren Menschen, die sich bei folgender Übung einer Kamera ausgesetzt haben: Eine Wasserflasche, naturgemäß dem Fabrikat nach aus Plastik, wird kunstvoll in die Luft gezwirbelt - und zwar dergestalt, dass eben dieses Behältnis nach vollbrachtem Salto fehlerfrei in den Stand übergeht. In informierten Kreisen wird seit geraumer Zeit von der #BottleFlipChallenge gesprochen.

Lucas Pouille, im vergangenen Jahr Premieren-Sieger auf der ATP-Tour in Metz, gehört zu diesem informierten Zirkel. Und will die Herausforderung auf ein neues Level gehoben. Pouille bietet mit seinem Arbeitsgerät einen einfachen Überschlag an, legt indes den Sportskameraden Maria Sharapova und Stan Wawrinka nahe, ihn mit einem Doppel-Salto zu bezwingen. Die russische Diva hat zumindest ein mehr als ehrenhaftes Unentschieden anzubieten, von Stan steht die Antwort noch aus.

