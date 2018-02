Tennis-Livestream: Wo läuft das Fed-Cup-Match Deutschland gegen Weißrussland live?

Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Der Fed Cup ist das wichtigste Turnier für Nationalmannschaften im Damen-Tennis. In der ersten Runde des Fed Cups 2018 trifft Deutschland auf Weißrussland. Hier erfahrt Ihr, wo ihr die Tennis-Begegnungen im Livestreamsehen könnt.

Stark ersatzgeschwächt startet das deutsche Tennisteam in den Fed Cup 2018. Vom 10. bis 11. Februar 2018 wollen die deutschen Tennisdamen mit einem Sieg in das Turnier starten. Der neue Teamchef Jens Gerlach will bei seinem Debüt gleich für eine Überraschung sorgen.

Deutschland tritt mit Tatjana Maria (WTA-Nr. 58), Antonia Lottner (149), Anna-Lena Friedsam (367) sowie Anna-Lena Grönefeld (Doppel-Nr. 21) an. Carina Witthöft musste krankheitsbedingt für die erste Runde absagen.

Deutschland gewann den Fed Cup 1987 und 1992. Im Finale stand man zuletzt 2014, damals ging das Endspiel gegen Tschechien mit 1:3 verloren.

Wann und wo findet die Fed-Cup-Begegnung statt?

Datum Platz Arena 10. bis 11. Februar 2018 Hartplatz Chizhovka-Arena, Minsk

Wo kann ich den Fed Cup live sehen?

Der Multisport-Streamingdienst DAZN überträgt den Fed Cup live und auf Abruf. Auf DAZN verpasst Ihr keinen einzigen Ballwechsel. Neben dem Fed Cup überträgt DAZN auch zahlreiche weitere Tennis-Highlights. Hier geht es zum DAZN-Tennisprogramm.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos. Danach kostet der Dienst 9,99 Euro im Monat und ist zum Monatsende kündbar.

