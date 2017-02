Weißrussland im Halbfinale

Sonntag, 12.02.2017

In Minsk gewannen die Gastgeberinnen, die zum ersten Mal in der Weltgruppe der besten acht Teams antreten, gegen die Niederlande 3:1. Am 22. und 23. April trifft der Aufsteiger auf die Schweiz oder Vorjahresfinalist Frankreich.

Nach dem 1:1 am Samstag sicherten Alexandra Sasnowitsch und Aryna Sabalenka ihrem Team den Sieg. Sasnowitsch setzte sich im Spitzeneinzel gegen Kiki Bertens 6:3, 6:4 durch, Sabalenka gewann gegen Michaella Krajicek 7:6 (7:5), 6:4.

Die ehemalige Weltranglistenerste Asarenka war im Dezember Mutter geworden und bereitet sich derzeit auf ihr Comeback vor.

Alle Infos zum Tennis