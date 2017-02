Wut nach Hymnen-Eklat: "Das Allerletzte"

Sonntag, 12.02.2017

"Das war eine absolute Unverschämtheit und Frechheit, das absolut Allerletzte. Es war das mit Abstand Schlimmste, was mir im Leben, aber speziell im Fed Cup passiert ist. Wir haben das Jahr 2017 - das so etwas in Amerika passiert, darf einfach nicht passieren. Es ist peinlich und spricht für die Ignoranz", schimpfte Petkovic nach ihrer 6:7 (10:12), 2:6-Niederlage gegen Alison Riske im ersten Einzel über die Vorkommnisse im Royal Lahaina Resort.

Auch Teamchefin Barbara Rittner war entsetzt: "Das ist echt ein Skandal und unentschuldbar, eine respektlose Nummer. Ich hätte heulen können, denn es ist im Fed Cup immer ein heiliger Moment, ein Gänsehaut-Moment, die Hymne zu hören", sagte die 43-Jährige und meinte: "Was passiert ist, trifft einen tief."

Die deutsche Mannschaft um Rittner, die DTB-Delegation mit Verbandspräsident Ulrich Klaus an der Spitze sowie die rund 20 deutschen Fans verfolgten sichtlich geschockt das Geschehen. "Jule Görges hat sofort zu heulen angefangen, als sie die ersten Worte des Sängers gehört hat. Und ich hatte auch Tränen in den Augen und war wütend. Das Schlimme ist, dass das auf uns zurückfällt und nicht auf die Amis", meinte Petkovic, die den Gastgebern große Vorwürfe machte: "Dass das im 21. Jahrhundert passiert, in Amerika und nicht irgendwo in Timbuktu, das ist bezeichnend. Es kam so überraschend und war entsetzlich."

Das deutsche Fed-Cup-Team: Die besten Bilder © https://twitter.com/DTB_Tennis 1/20 Links, zwo, drei, vier! Fed-Cup-Teamcheffin Barbara Rittner (l.) bereitet sich mit ihrem Team auf das Duell mit den USA vor. Julia Görges, Laura Siegemund, Andrea Petkovic und Carina Witthöft sind dabei. SPOX zeigt ihre besten Bilder /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund.html © getty 2/20 Zum allerersten Mal dabei ist Carina Witthöft. Die 21-Jährige hat sich zuletzt in der Weltrangliste stetig nach oben gearbeitet - und wie bei der jungen Generation so üblich, werden Instagram und Co. fleißig befeuert /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=2.html © https://twitter.com/WitthoeftCarina 3/20 Sonnenklar: Bilder vom Training sind ein Muss - selbst wenn dieses hier ein klein wenig inszeniert ausschaut ... /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=3.html © https://www.instagram.com/carina_witthoeft 4/20 Was nicht heißen soll, dass wir uns beschweren! /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=4.html © https://www.instagram.com/carina_witthoeft 5/20 Auch abseits der Tennis-Schinderei knipst sie fleißig Bilder /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=5.html © https://www.instagram.com/carina_witthoeft 6/20 Auch den Profis geht sie ganz gerne mal vor die Linse - mit Erfolg, wie man sieht /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=6.html © https://www.instagram.com/carina_witthoeft 7/20 Strebt da etwa jemand eine Modelkarriere an? /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=7.html © https://www.instagram.com/carina_witthoeft 8/20 Das Potenzial scheint auf jeden Fall vorhanden. Trotzdem wären uns der eine oder andere Sieg über die USA erst einmal lieber /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=8.html © getty 9/20 Schon zum achten Mal mit dabei ist Andrea Petkovic. Die 29-Jährige hat mit dem Team sämtliche Höhen und Tiefen mitgemacht - nur ein Titel fehlt noch. In den sozialen Medien ... /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=9.html © https://twitter.com/andreapetkovic 10/20 ... präsentiert sich Petko, wie man sie kennt: Eigen, unkonventionell, nachdenklich - oder einfach nur total verrückt /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=10.html © getty 11/20 Bei den Galas der WTA wirft sie sich aber auch ganz gern mal in Schale, wie man hier sieht /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=11.html © getty 12/20 Julia Görges war ebenfalls schon das eine oder andere Mal beim Fed Cup dabei. Die 28-Jährige ist vor allem im Doppel eine Bank /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=12.html © https://twitter.com/juliagoerges 13/20 Bei solchen Bildern versteht man, warum sie sich bei den Fans den Spitznamen "Gorgeous" (dt. hinreißend) verdient hat /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=13.html © https://twitter.com/juliagoerges 14/20 Aber es gibt natürlich auch jede Menge Bilder vom Training. Außerdem verrät Jule ganz gern, welche Romane sie gerade liest - und dass sie glühender Fan des FC Bayern ist /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=14.html © getty 15/20 Laura Siegemund vervollständigt das Quartett und ist ebenfalls zum ersten Mal dabei /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=15.html © https://www.instagram.com/laurasiegemund/ 16/20 Bis auf Platz 38 der Welt hat sie sich mittlerweile vorgearbeitet - und ist damit von den vier deutschen Damen am besten platziert /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=16.html © https://www.instagram.com/laurasiegemund/ 17/20 Da scheint jemand für den Humor in der Truppe verantwortlich zu sein! /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=17.html © https://www.instagram.com/angie.kerber 18/20 Warum ist eigentlich Angie Kerber nicht dabei? Die Nummer zwei der Welt hat sich aufgrund ihres anstrengenden Turnierplans eine Pause erbeten und relaxt erst einmal ein bisschen /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=18.html © https://www.instagram.com/monabarthel7/ 19/20 Mona Barthel wäre nach ihren starken Australian Open auch nominiert worden, aber sie ist derzeit nicht ganz fit und muss ebenfalls pausieren /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=19.html © https://www.instagram.com/sabinelisicki 20/20 Und Sabine Lisicki? Da stimmt die Form derzeit einfach nicht. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass sie bald wieder zu alter Form zurückfindet /de/sport/diashows/1702/tennis/fed-cup-damen/die-besten-bilder-witthoeft-petkovic-goerges-siegemund,seite=20.html

US-Verband entschuldigt sich

Die Darmstädterin wähnte sich sogar kurz "bei der Sendung 'Versteckte Kamera'", wie sie sagte und spielte nach dem "schockierenden Moment" mit dem Gedanken, den Court zu verlassen: "Ich wollte vom Platz gehen."

Mannschaft und Anhänger hatten zusammen versucht, mit "Einigkeit und Recht und Freiheit" gegen den Solisten anzusingen. "Aber das war schwierig, denn er hat so laut gesungen. Die Fans haben aber super reagiert", lobte Petkovic.

Der US-amerikanische Tennisverband (USTA) zeigte sich peinlich berührt von dem Eklat. "Wir wollen uns aufrichtig bei der deutschen Mannschaft und deren Fans entschuldigen. Es war in keinster Weise respektlos gemeint. Dieser Fehler wird sich nicht wiederholen, die richtige Hymne wird am Sonntag zu hören sein", hieß es in einer eilig verbreiteten Pressemitteilung der USTA.

Verbandspräsidentin Katrina Adams hatte sich sofort bei Rittner persönlich für die Vorkommnisse entschuldigt. Adams kündigte eine "lückenlose Aufklärung" des "schlimmen Vorfalls" an.

