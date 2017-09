Rumänien gewinnt Doppel

Davis Cup Men National_team Live Frankreich -

Keine Entscheidung am Samstag: Dominic Thiem und Philipp Oswald unterlagen Horia Tecau und Nicolae Frunza in vier Sätzen. Damit führt Österreich nur noch mit 2:1-Siegen.

Dominic Thiem und Philipp Oswald konnten in Wels noch nicht den österreichischen Sieg im Duell mit Rumänien sicherstellen: Die beiden Österreicher unterlagen dem regierenden US-Open-Doppel-Champion Horia Tecau und seinem jungen Partner Nicolae Frunza mit 6:7 (1), 2:6, 7:6 (5) und 3:6. Damit fällt die Entscheidung am Sonntag in den abschließenden Einzel-Partien.

Gegen Ende des dritten Satzes kam noch eimal Hoffnung auf für das österreichische Team: Der bis dahin beinahe unantastbare Horia Tecau wackelte plötzlich als Aufschläger, gab seinen Aufschlag zum ersten Mal ab - und das, als er bei 5:4 auf den Matchgewinn servierte. Thiem und Oswald nutzten die Gunst der Stunde, holten sich im Tiebreak den dritten Durchgang.

Mussten aber im vierten Akt gleich zu Beginn wieder ein Break hinnehmen. Und konnten diesmal die eine Chance, die sich wieder bei Aufschlag Tecau ergab nicht nutzen. Nach knapp drei Stunden verwandelten die Rumänen ihren zweiten Matchball, nachdem Dominic Thiem einen Rückhand-Return ins Netz gesetzt hatte.