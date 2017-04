"Nicht motiviert dafür, Top 10 haben Priorität"

Dienstag, 18.04.2017

Gegen Tschechien und die USA fehlte er bereits. Im Davis-Cup-Halbfinale gegen Belgien im September wird Bernard Tomic den Australiern ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. "Versteht mich nicht falsch, der Davis Cup ist ein toller Wettbewerb und eine große Sache für uns in Australien, für mich hat er aber momentan keine Priorität", sagte der Weltranglisten-43. der Australian Associated Press AAP nach seiner 1:6,-6:7 (3)-Auftaktniederlage gegen Diego Schwartzman beim Monte-Carlo Rolex Masters.

In den Planungen von Kapitän Lleyton Hewitt hatte Tomic zuletzt ohnehin keine Rolle gespielt. Neben Speerspitze Nick Kyrgios spielte sich Jordan Thompson in den Vordergrund. Die neue australische Nummer zwei besiegte Jack Sock im Viertelfinale und steuerte auch gegen Tschechien einen wichtigen Einzelpunkt hinzu. Für den ersten Finaleinzug seit dem Titelgewinn 2003 wünscht Tomic seinen Landsleuten dennoch alles Gute.

Volle Konzentration aufs Ranking

Seine Pläne seien nun anders gelagert: "Ich habe schon so viel Davis Cup in meinem Leben gespielt, momentan fehlt mir die Motivation dafür." Tomic, der seit dem Erreichen der dritten Runde bei den Australian Open auf einen Sieg wartet, will sich voll und ganz auf seine Einzelkarriere konzentrieren: "Für mich geht es jetzt darum, in die Top 10 zu kommen, erstmal zurück in die Top 20."

Die ehemalige Nummer 17 der Welt möchte bei den Sandplatzturnieren in Barcelona, Istanbul, Madrid, Rom und bei den French Open so viele Punkte sammeln, dass er in Wimbledon unter den Top 32 gesetzt ist. "Wenn ich gut auf Sand spiele, hilft mir das für die Rasensaison. Jeder Sieg auf Sand ist ein Plus", bemerkte das Enfant terrible. Beim Rasen-Klassiker an der Londoner Church Road erreichte Tomic 2011 das Viertelfinale - bis heute sein bestes Resultat auf Grand-Slam-Ebene.

Alle Davis-Cup-News im Überblick