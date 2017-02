Tomic fällt in alte Muster zurück

Mittwoch, 22.02.2017

Die Liste seiner Verfehlungen ist lang. Im Vorjahr hatte Tomic wegen angeblichen Unwohlseins im Sydney-Halbfinale aufgegeben, als er von seiner sehr guten Auslosung für die Australian Open erfahren hatte. Später folgte ein unflätiges "F*** this place" in Quito sowie ein unmotivierter Returnversuch mit dem Griff in Madrid. Nun hat sich das Entfant terrible erneut gehen lassen.

Tomic musste in Delray Beach die zweite Auftaktniederlage binnen einer Woche hinnehmen. Zuvor war der 24-Jährige bei den Memphis Open völlig überraschend an Darian King aus Barbados gescheitert. Im Match gegen Darcis fiel der Weltranglisten-31. zwischenzeitlich wieder in alte Muster zurück.

Nachdem Tomic den ersten Satz für sich entscheiden konnte, ließ er gegen Ende des zweiten Durchgangs jegliche Gegenwehr vermissen. Beim Stand von 6:3, 1:4 stellte Tomic die Beinarbeit nahezu komplett ein und produzierte lustlose Schläge en masse. Mag sein, dass er die Kraftreserven für den Entscheidungssatz bündeln wollte - sportliches Verhalten sieht jedenfalls anders aus.

Fast wäre er der dreifache ATP-Titelträger für seine zweifelhafte Taktik belohnt worden. Tomic führte im dritten Satz bereits mit 4:1, verlor danach aber fünf Spiele in Folge und kassierte somit die dritte Erstrundenniederlage in dieser Saison.

