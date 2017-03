Tomic pflegt Skandal-Image

Mittwoch, 01.03.2017

Bernard Tomic lässt auch in Acapulco Zweifel an seinem Arbeitsethos aufkommen

Auf den Lustlos-Anfall in Delray Beach folgte am Dienstag der nächste Eklat um das australische Entfant terrible. Tomic hatte beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco den ersten Satz im Tiebreak gegen Donald Young verloren und anschließend wegen "unerträglicher Hitze" aufgegeben. Das Thermometer zeigte zu diesem Zeitpunkt 27 Grad Celsius an. Verglichen mit den Australian Open, wo die Temperaturen auf mehr als 40 Grad ansteigen können, keine Extrembedingungen.

Eine Verletzung sei nicht zu erkennen gewesen. Laut australischen Medienberichten habe sich Tomic vor der Aufgabe jedoch lethargisch und desinteressiert verhalten. Besonders pikant: Wenige Stunden danach stand Tomic schon wieder auf dem Platz. Gemeinsam mit Paolo Lorenzi bestritt er sein Erstrundenmatch im Doppel, das Duo verlor 5:7, 2:6 gegen John Isner und Feliciano Lopez. Von einem Wetterumschwung konnte übrigens keine Rede sein.

Erlebe ausgewählte Tennis-Highlights live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die dritte Auftaktpleite in Folge verstärkt nicht nur die Zweifel an Tomics Berufsauffassung, auch im Ranking sind die Auswirkungen spürbar. Die ehemalige Nummer 17 der Welt ist bis auf Rang 41 abgerutscht. Schon vor Turnierbeginn wurden dem Aussie 300 ATP-Punkte, die er für das Erreichen des Endspiels in Acapulco 2016 erhalten hatte, gestrichen.

Im vergangenen Mai war es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals hatte Tomic gegen Benoit Paire nur acht Minuten auf dem Platz gestanden, bevor er das Handtuch warf. Das Thermometer zeigte 24 Grad.

Das ATP-Turnier in Acapulco im Überblick