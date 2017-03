Kein Platz für Bernard Tomic

Dienstag, 28.03.2017

Nick Kyrgios soll es auf der einen, Jack Sock wohl auf der anderen Seite richten. Zumindest vom australischen Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt gibt es knapp zwei Wochen vor der Begegnung seines Teams mit dem US-amerikanischen Quartett eine klare Ansage: "Nick ist ganz klar unser Nummer-Eins-Spieler, wir hängen ganz maßgeblich von ihm ab", erklärte Hewitt. "Er hat seit unserer Erstrunden-Partie einige sehr gute Spieler geschlagen, und ich bin mir sicher, dass ihm der Court in Brisbane gut liegt."

Kyrgios konnte vergangene Woche in Indian Wells sein Viertelfinale gegen Roger Federer aufgrund einer Lebensmittelvergiftung nicht bestreiten, in Miami bestreitet der charismatische Rechtshänder am heutigen Dienstag (Ortszeit) die Night Session gegen David Goffin. Bernard Tomic hingegen spielt in den Überlegungen von Lleyton Hewitt keine Rolle. Der eigentlich als Einzelspieler gesetzte Tomic hatte seine Teilnahme an der Partie gegen die Tschechen abgesagt, danach indes auf der Tour kein Match gewonnen.

Bewährtes Doppel

Das zweite Einzel soll Jordan Thompson für die Australier bestreiten. Der steht in der Weltrangliste auf Position 79 und hat zuletzt in Acapulco immerhin das Achtelfinale erreicht, wo er gegen Yoshihito Nishioka verlor. Im Doppel setzt Lleyton Hewitt auf Sam Groth und Jonathan Peers. Als Gegner auf amerikanischer Seite werden neben Sock noch John Isner, Sam Querrey und Steve Johnson in der Equipe von Jim Courier erwartet.

