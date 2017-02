Italien und Argentinien müssen nachsitzen

Montag, 06.02.2017

Sieben der acht Viertelfinalisten der Davis-Cup-Kampagne stehen fest, lediglich in Buenos Aires hat das Wetter den Spielern und fans einen Strich durch die Rechnung gemacht: Nachdem sich der Fünf-Satz-Sieg von Carlos Berlocq zum 2:2-Ausgleich gegen Paolo Lorenzi wegen mehrerer Regenunterbrechungen beinahe über den ganzen Tag hinzog, musste das nunmehr entscheidende Match zwischen Andreas Seppi und Guido Pella auf Montag verschoben werden.

Die Belgier, die in Frankfurt Deutschland besiegt hatten, müssen also auf ihren Gegner warten. Die Australier wissen indes bereits von ihrem Rendezvous mit der US-Auswahl, auch Großbritannien, das durch die Disqualifikation von Denis Shapovalov zu einem Sieg in Kanada gekommen ist, kennt seinen nächsten Gegner: Es steht das Duell gegen Yannick Noahs Franzosen an. Spanien schließlich hat die ohne ihre Stars angetretenen Kroaten doch noch besiegt, muss in der Runde der letzten Acht nun nach Serbien.

