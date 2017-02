Blitzstart von Australien in Kooyong

Freitag, 03.02.2017

Kein Bernard Tomic, kein Problem: auch ohne ihren nominell zweitbesten Spieler habe die Australier am ersten Tag der Davis-Cup-Begegnung gegen die Tschechische Republik einen Blitzstart hingelegt. Debütant Jordan Thompson zeigte keinerlei Nerven und besiegte die Nummer eins der Tschechen, Jiri Vesely, im Kooyong Stadion etwas außerhalb von Melbourne glatt in drei Sätzen. Die Gäste waren ohne ihren besten Spieler, Tomas Berdych, in die Partie gegangen.

Etwas überraschend hatte Kapitän Jaro Navratil für das zweite Einzel dann Jan Satral aufgeboten - und nicht den Routinier Radek Stepanek. Nick Kyrgios war dies einerlei - er gewann nach nur 95 Minuten mit 6:2, 6:3, 6:2 und verschaffte seinem Team somit eine optimale Ausgangsposition für das Doppel am Samstag. Dort werden für Australian voraussichtlich Jonathan Peers und Sam Groth aufschlagen, bei den Tschechen sind Stepanek und Zdenek Kolar vorgesehen.

