Titelchancen für Maden und Melzer

Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Deutsch-österreichische Finalbeteiligung auf der ATP-Challenger-Tour. Yannik Maden spielt in Prag um den Titel, Gerald Melzer will in Cortina (Italien) triumphieren. Beide Endspiele könnt ihr ab 14:30 Uhr hier im LIVESTREAM verfolgen.

Gerald Melzer greift beim Sandplatzturnier in Cortina nach seinem sechsten Titel auf der Challenger-Tour. Der an Position drei gesetzte Niederösterreicher setzte sich im Halbfinale gegen Lokalmatador Matteo Viola durch, im Endspiel trifft der 27-Jährige auf Roberto Carballes Baena aus Spanien. Hier seht ihr das Finale im Livestream.

Yannick Maden steht zum ersten Mal im Endspiel eines Challenger-Events. In der tschechischen Hauptstadt besiegte der 27-jährige Stuttgarter erfahrene Profis wie Lukas Rosol und Stephane Robert. Im Halbfinale hatte der Portugiese Joao Domingues beim 6:0, 6:4 das Nachsehen.

Mit einem Turniersieg könnte Maden unter die Top 160 der Weltrangliste aufrücken, Platz 175 ist ihm bereits sicher - jeweils Karriere-Bestwert! Schlägt der Deutsche nun auch Andrej Martin (Slowakei/4)? Mitfiebern im Livestream!