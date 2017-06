Yannick Maden bleibt Italien-Fan

Sonntag, 04.06.2017

Yannick Maden bleibt in Italien erfolgreich. Beim ITF-Future in Reggio Emilia besiegte der 27-Jährige den Französen Gianni Mina im Finale mit 6:4, 4:6, 6:1. Maden, aktuell auf Rang 227 notiert, wird somit einem erstmaligen Einzug in die Top 200 weiter näher kommen.

Bis ins Halbfinale von Jablonec Nad Nisou/Tschechien kam Jan Choinski, dort unterlag er jedoch dem späteren Sieger Bruno Sant'anna. Im Doppel lief's dafür besser: Hier siegte Choinski an der Seite von Kamil Majchrzak gegen Petr Michev/Matej Vocel mit 7:6 (4), 6:3.

Bei den Damen ging es für Sarah-Rebecca Sekulic bis ins Endspiel von Montemor-o-novo/Portugal. Im Duell der beiden Topgesetzten unterlag Sekulic hier der Nummer eins des Turniers, Caleria Savinykh, mit 2:6, 0:6. Diese hatte im Halbfinale bereits gegen Caroline Werner die Oberhand behalten.