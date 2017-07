Melzer weiter auf Titelkurs in Cortina

BB&T Atlanta Open Men Single Live ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Gerald Melzer hat beim ATP-Challenger-Turnier in Cortina das Halbfinale erreicht. Der Erfolgslauf von Jurij Rodionov wurde im Viertelfinale von Prag gestoppt. Sebastian Ofner scheidet in Tampere aus.

Drei Tage vor Beginn der Hauptbewerbe beim Generali Open Kitzbühel kommt Gerald Melzer immer besser in Form. Der 27-jährige Niederösterreicher setzte sich im Viertelfinale des Sandplatz-Challengers in Cortina 6:4, 6:4 gegen Pedro Chachin (Argentinien) durch. In der Runde der letzten Vier trifft Melzer, aktuell die Nummer 166 der Welt, auf Carlos Taberner (Spanien) oder Matteo Viola (Italien).

Österreichs große Nachwuchshoffnung Jurij Rodionov hat indes den Sprung ins Halbfinale verpasst. Der 18-jährige musste sich dem Portugiesen Joao Domingues 4:6, 2:6 in der tschechischen Hauptstadt geschlagen geben. Rodionov hatte erstmals die Qualifikation für ein Challenger-Turnier überstanden und zwei Matches im Hauptfeld gewonnen. In der Weltrangliste verbessert sich der Youngster, derzeit noch auf Rang 806, um mehr als 150 Plätze.

Wimbledon-Sensation Sebastian Ofner hat ebenfalls den Einzug in die Vorschlussrunde verpasst. Trotz Blitzstart verlor der 21-jährige Steirer in Tampere (Finnland) gegen den Russen Alexey Vatutin 6:1, 0:6, 3:6.