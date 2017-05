Choinski gewinnt, Sieber mit Siegchancen

Sonntag, 14.05.2017

Deutsch-österreichisches Finale beim ITF-Future in Antalya: Der an Position drei gesetzte Marc Sieber trifft im Endspiel auf Dennis Novak. Sieber setzte sich im Halbfinale gegen Ryan James Storrie aus Großbritannien durch, Novak nahm den Topfavoriten, Gleb Sakharov aus Frankreich, aus dem Turnier.

Jan Choinski hat das mit 25.000 US Dollar dotierte ITF-Future in Landskrona (Schweden) gewonnen. Der 20-Jährige aus Koblenz setzte sich im Endspiel gegen Hugo Dellien aus Bolivien mit 7:5, 4:6 und 6:2 durch. Nils Langer ist dagegen in Neapel bei einer Veranstaltung mit derselben Dotation im Halbfinale gegen Juan Pablo Ficovich mit 4:6 und 0:6 ausgeschieden. Ebenfalls in der Vorschlussrunde gescheitert ist Mats Moraing bei einem Turnier der "Joyce Eisenberg Men´s Circuit"-Serie in Israel.