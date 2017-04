Sex-Geräusche: „So gut kann das nicht sein“

Mittwoch, 19.04.2017

Kuriose Szene beim ATP-Challenger-Turnier in Sarasota im US-Bundesstaat Florida. Das Erstrunden-Duell zwischen den US-Amerikanern Frances Tiafoe und Mitchell Krueger wurde durch laute Sex-Geräusche eines Paares in einem Apartment in der Nähe der Turnieranlage gestört. Das Gestöhne der Frau war dabei so laut, dass Krueger einen Ball vom Platz in Richtung der Geräusche feuerte. Wenige Augenblicke später hatte auch Tiafoe genug und schrie: "So gut kann das nicht sein."

Erst jetzt bemerkte der Kommentator des Matches, Mike Cation, um was es sich bei dem Gestöhne tatsächlich drehte. Zunächst dachte er, dass die Geräusche von einem Telefon eines Zuschauers kommen würden. Hier ist die amüsante Szene im Video.

