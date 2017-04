Oscar Otte mit bärenstarker Woche

Sonntag, 23.04.2017

Was eine Woche für Oscar Otte! Als Nummer 367 der Welt startete er in der Qualifikation von Qingdao - letztlich ging es für ihn bis ins Finale, wo er dem ehemaligen Top-Ten-Spieler Janko Tipsarevic mit 3:6, 6:7 (9) unterlag.

Otte hatte nach erfolgreicher Qualifikation im Hauptfeld bis zum Halbfinale gerade mal vier Spiele abgegeben und dort den an fünf notierten Quentin Halys besiegt. Der Lohn dafür: 60 Weltranglistenpunkte, ein Sprung von mehr als 100 Plätzen und ein neues Karriere-Höchstranking mit Platz 263!

Auf ITF-Ebene feierten die deutschen Teilnehmer indes zwei Halbfinals. Yannick Maden schaffte es in Santa Margherita di Pula/Italien bis in die Vorschlussrunde, wo er Guilherme Clezar unterlag; Mats Moraing war in Doha/Qatar ebendort Jonas Mercks unterlegen, der eine Runde zuvor den an eins gesetzten Daniel Altmaier aus dem Turnier genommen hatte.