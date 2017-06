Florian Mayer in Stuttgart ausgeschieden

Dienstag, 13.06.2017

2:03 Stunden hatte Florian Mayer auf dem Center Court beim MercedesCup in Stuttgart auf dem Center Court gekämpft - und dann doch wie so oft in diesem Jahr knapp den Kürzeren gezogen: Der deutsche Veteran verlor sein Auftaktspiel gegen Jeremy Chardy mit 6:7 (3), 6:4 und 6:7 (1).

Besonders ärgerlich dabei für Mayer: Er musste während der gesamten Spielzeit kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben, vergab darüber hinaus beim Stand von 6:5 im ersten Satz vier Chancen, den Durchgang für sich zu entscheiden. In Stuttgart ist Mayer mit Tommy Haas im Doppel-Tableau noch vertreten, die beiden langjährigen Davis-Cup-Spieler haben ihre erste Partie gewonnen. Kommende Woche steht für Florian Mayer dann die Titelverteidigung in Halle/Westfalen an.

Alle News zum MercedesCup in Stuttgart