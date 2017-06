Jetzt wartet der "Maestro"

Dienstag, 13.06.2017

Tommy Haas hat seine Erstrunden-Partie beim MercedesCup in Stuttgart gegen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich mit 6:3, 4:6 und 7:5 gewonnen. Damit trifft Haas in der zweiten Runde auf den Turnierfavoriten Roger Federer, den er im Anschluss an das Match als den besten Rasenspieler aller Zeiten bezeichnete. Haas und Federer sind befreundet, haben in den letzten Tagen auch in Stuttgart gemeinsam trainiert. Im direkten Duell führt der Schweizer mit 13:3, zuletzt konnte Haas 2012 in Halle gegen den "Maestro" gewinnen.

Gegen Herbert hätten ein paar wenige Punkte den Ausschlag gegeben, das entscheidende Break schaffte Haas zum 6:5 im dritten Satz. Danach servierte die langjährige Nummer eins Deutschlands vor den Augen seiner frisch eingetroffenen Tochter und Schwiegermutter sicher zum Matchgewinn aus.

