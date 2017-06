Kohlschreiber profitiert von Aufgabe

Dienstag, 13.06.2017

In der nächsten Runde wartet der an Nummer fünf gesetzte Amerikaner Steve Johnson, der am Montag zum Auftakt Wildcard-Starter Maximilian Marterer aus Nürnberg besiegt hatte.

Kohlschreiber spielte gegen die Nummer 63 der Welt von Beginn an starkes Rasentennis und nahm dem fehleranfälligen Baghdatis direkt die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Nach nur 28 Minuten war der erste Satz beendet, im zweiten Durchgang gab der Zyprer nach acht Minuten entkräftet auf. Für den 33-jährigen Kohlschreiber, der bei den French Open in Paris in der ersten Runde ausgeschieden war, ist es die siebte Achtelfinalteilnahme in diesem Jahr.

Alle News zum MercedesCup in Stuttgart