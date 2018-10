Interwetten Match of the day: Jürgen Melzer auf Abschiedstournee gegen Kevin Anderson

Jürgen Melzer befindet sich bei den Erste Bank Open in Wien auf Abschiedstournee und trifft nun auf Kevin Anderson. Wettanbieter Interwetten präsentiert euch das "Match of the day" aus der Wiener Stadthalle.

Ist es der letzte Akt in der Einzelkarriere des Jürgen Melzer? Abwarten! Der 37-Jährige befindet sich bei den Erste Bank Open in Wien auf Abschiedstournee und verabschiedet sich nach seinem Heimturnier in den Ruhestand.

Dieser war mit der Auslosung der ersten Runde gegen Milos Raonic schon so gut wie besiegelt, doch der Lokalmatador lieferte eine tolle Leistung ab und warf die Nummer 22 der Welt mit 7:6 (6) und 7:5 aus dem Turnier. Ruhestand vertagt, ein weiteres Mal darf sich Melzer von den heimischen Fans in der Wiener Stadthalle feiern lassen.

Nun geht es gegen Kevin Anderson - die Aufgaben werden für den Wildcard-Inhaber also nicht leichter. Wieder hat Melzer einen Gegner vor der Brust, der sehr gut aufschlägt und mit harten Grundschlägen agiert. Anderson bewegt sich jedoch besser als Raonic und wird Melzer mehr Probleme bereiten.

Anderson hat London im Blick - Melzer will noch nicht gehen

Ausrutscher darf sich Anderson in der Endphase der Saison nicht leisten. Im Moment liegt der Südafrikaner auf Platz sieben im Race to London und will seine erste Teilnahme bei den ATP-Finals klarmachen. Einen gnädigen Anderson kann Melzer also nicht erwarten.

Wettanbieter Interwetten sieht im "Match of the day" Anderson als klaren Favoriten und schickt den Aufschlagriesen mit einer Quote von 1,20 ins Rennen. Melzer - klarer Underdog - bekommt eine Sieg-Quote von 4,0 zugeschrieben und kann befreit aufspielen.

Eines ist sicher: Die Stimmung in der Wiener Stadthalle wird natürlich pro Melzer sein und den 37-Jährigen durch die Partie tragen.

