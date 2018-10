betway Match of the day: Dominic Thiem zum Auftakt gegen Ruben Bemelmans in Wien

Zum Auftakt der Erste Bank Open in Wien trifft Turnierfavorit Dominic Thiem auf den Belgier Ruben Bemelmans. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Eigentlich hätte es der Franzose Richard Gasquet sein sollen, der gegen den topgesetzten Dominic Thiem in Wien eröffnet. Eine Verletzung macht dem Routinier jedoch einen Strich durch die Rechnung und Thiem muss sich umstellen.

Nun steht der Auftakt bei seinem Heimturnier in Wien gegen Ruben Bemelmans an. Thiem, der seinen persönlichen Fluch in der Wiener Stadthalle besiegen möchte, trifft auf einen Spieler, der solides und starkes Grundlinientennis spielen kann.

Auf dem Papier ist Thiem natürlich der Favorit gegen den Belgier - in der Realität muss der Publikumsmagnet jedoch aufpassen. Eine verschlafene Anfangsphase darf sich der 25-Jährige nicht leisten, dafür wird die Motivation seines Herausforderers zu groß sein. Bemelmans riecht die Chance auf eine Überraschung in Wien.

Thiem trotz Wien-Statistik der Favorit

Wettanbieter betway sieht trotz aller Thiem-Schwierigkeiten in der Wiener Stadthalle den Topgesetzten als Favorit. Der "Dominator" geht mit einer Quote 1,16 in das Match, Gegner Bemelmans bekommt die Außenseiterrolle zugesprochen und bekommt eine Siegquote von 5,0.

