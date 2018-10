Rückenverletzung: Stan Wawrinka muss Saison beenden

Stan Wawrinka muss seine Saison vorzeitig beenden. Der Schweizer laboriert an einer Rückenverletzung.

Der dreifache Grand-Slam-Champion verletzte sich während einer Trainingseinheit im Rahmen der Basel Swiss Indoors so schwer am Rücken, dass er in diesem Jahr keine Partie mehr bestreiten wird. Somit muss Wawrinka nicht nur für sein Erstrundenmatch gegen Adrian Mannarino zurückziehen, auch beim letzten 1000er-Turnier in Paris wird er nicht an den Start gehen.

Der Schweizer war nach einer langwierigen Knieverletzung erst in Rom auf die Tour zurückgekehrt und näherte sich erst langsam wieder seinem Topniveau. Die neuerliche Verletzung ist ein weiterer bitterer Rückschlag in der Laufbahn des 33-Jährigen.

"Es war sowohl physisch als auch psychisch ein herausforderndes Jahr für mich. Aber ich bin für die neue Saison motiviert", macht Stan the Man seinen Fans Hoffnung.