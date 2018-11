Thiem und Mladenovic relaxen auf den Malediven

Die Malediven sind unter den Tennisprofis äußerst beliebt als Urlaubsziel - auch bei Dominic Thiem und Kristina Mladenovic.

Dominic Thiem hat zum Abschluss des Jahres etwas Seltenes geschafft: Das letzte Match des Jahres gewonnen - und doch keinen Titel eingeheimst. Der Sieg im Gruppenspiel bei den ATP Finals über Kei Nishikori, er war dennoch ein feiner Abschluss in einem Jahr, in dem Thiem sein erstes Grand-Slam-Finale erreichte (bei den French Open), gewohnt stark auf Sand aufgetrat (mit einem Sieg über Nadal) - und endlich auch auf Hartplatz seine Achtungserfolge erzielte.

"Eine Woche Urlaub, dann bin ich eine Woche zu Hause", kündigte Thiem in London an - und die Urlaubswoche neigt sich nun bereits dem Ende zu. Erholsam schien sie auf alle Fälle, wenn man den Fotos auf Instagram glaubt. Zumal sich Thiem in Gesellschaft von Freundin Kristina Mladenovic offenbar tatsächlich mal einige Tage ohne Tennisschläger gönnte...