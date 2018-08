ATP/WTA: Cincinnati und die US Open? Das muss nicht immer passen

Wer in Cincinnati gewinnt, geht auch automatisch bei den US Open als großer Favorit locker durch? Diese Rechnung ging in den letzten Jahren nur selten auf.

Das kombinierte ATP-WTA-Event in Cincinnati ist die letzte große Standortbestimmung vor den US Open, dem vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wer sich im Bundesstaat Ohio in guter Form zeigt, der wird auch wenige Tage später im National Tennis Center in New York City um den Titel mitspielen. So zumindest die gängige These.

Tatsächlich ist es seit 2003 allerdings erst drei Spielern gelungen, nach dem Triumph beim Masters in Cincinnati auch bei den US Open als Sieger vom Platz zu gehen: Andy Roddick (2003), Roger Federer (2005 und 2007) und zuletzt Rafael Nadal.

Dimitrov und Cilic bei den US Open glücklos

Im vergangenen Jahr reiste Grigor Dimitrov mit seinem ersten Masters-1000-Titel und hohen Erwartungen im Gepäck nach New York City, nur um schon in Runde zwei gegen Andrey Rublev zu verlieren. Marin Cilic, Cincinnati-Champion von 2016, erging es nicht viel besser: Für den Kroaten kam das Aus in Runde drei gegen Jack Sock.

2015 war man mit der Prognose-Genauigkeit schon näher dran: Federer und Djokovic bestritten sowohl in Cincinnati wie auch bei den US open das Finale, allerdings mit umgekehrten Resultaten. Der Schweizer gewann das kleinere Turnier, Djokovic setzte sich beim letzten Major des Jahres durch.

Jahr Sieger Cincinnati Sieger US Open 2017 Grigor Dimitrov Rafael Nadal 2016 Marin Cilic Stan Wawrinka 2015 Roger Federer Novak Djokovic 2014 Roger Federer Marin Cilic 2013 Rafael Nadal Rafael Nadal 2012 Roger Federer Andy Murray 2011 Andy Murray Novak Djokovic 2010 Roger Federer Rafael Nadal 2009 Roger Federer Juan Martin del Potro 2008 Andy Murray Roger Federer 2007 Roger Federer Roger Federer 2006 Andy Roddick Roger Federer 2005 Roger Federer Roger Federer 2004 Andre Agassi Roger Federer 2003 Andy Roddick Andy Roddick

Serena und Clijsters als Ausnahmen bei den Damen

Die Damen schlagen erst seit 2004 in Cincinnati auf, hier sieht es noch trüber aus: Lediglich Kim Clijsters (2010) und Serena Williams (2014) holten seitdem zum historischen Doppelschlag aus. Im vergangenen Jahr war Garbine Muguruza als formstärkste Spielerin der WTA-Tour nach New York gekommen, für die Spanierin reichte es indes nur zum Achtelfinale. Dort verlor Muguruza gegen Petra Kvitova.