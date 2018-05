ATP Madrid: TV-Übertragung, Livestream, Spielplan, Teilnehmer und Preisgeld

Die spanische Hauptstadt öffnet der Tenniswelt erneut ihre Pforten. Hier erfahrt ihr alles rund um das ATP Madrid - vom Spielplan, über die Teilnehmer bis hin zum Livestream.

Vorjahressieger Rafael Nadal will den Titelgewinn in seinem Heimatland wiederholen und dadurch seinen sechsten Erfolg in der spanischen Metropole feiern. Jedoch wird der Rest der Welt-Elite da noch ein Wörtchen mitzureden haben.

Wann findet das ATP Madrid statt?

Das ATP Madrid startete mit der Qualifikationsrunde am 05. Mai und endet mit dem Finale am 13. Mai. Das Preisgeld beträgt 6.200.860 Euro.

Spielplan der ATP Madrid 2018

Datum Runde 05.-06.05 Qualifikationsrunde 06.-08.05 Runde der letzten 32 08.-09.05 Runde der letzten 16 10.05. Achtelfinale 11.05 Viertelfinale 12.05 Halbfinale 13.05 Finale

Setzliste der ATP Madrid:

Setzliste Weltrangliste Spieler 1 1 Rafael Nadal 2 3 Alexander Zverev 3 4 Grigor Dimitrov 4 6 Juan Martín del Potro 5 7 Dominic Thiem 6 8 Kevin Anderson 7 9 John Isner 8 10 David Goffin 9 11 Pablo Carreño Busta 10 12 Novak Djokovic 11 14 Roberto Bautista Agut 12 15 Jack Sock 13 16 Diego Schwartzman 14 17 Tomáš Berdych 15 18 Lucas Pouille 16 19 Fabio Fognini

Darüber hinaus sind die Deutschen Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber von der Partie, die beide bereits in der Runde der letzten 16 stehen. Mischa Zverev ist hingegen ausgeschieden, genau wie Peter Gojowoczyk.

Wo kann ich das ATP-Turnier in Madrid live sehen?

Die Übertragungsrechte für das ATP Madrid liegen exklusiv bei Sky. Neben der TV-Übertragung, könnt ihr die Partie auch im Livestream auf Sky Go verfolgen.