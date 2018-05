ATP Madrid: Jan-Lennard Struff folgt "Kohli" in Runde zwei

Nach Philipp Kohlschreiber hat auch Jan-Lennard Struff die zweite Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erreicht. Der 28-Jährige aus Warstein besiegte den rumänischen Qualifikanten Marius Copil in 1:06 Stunden 6:4, 6:4.

Kurz bevor sich ein heftiger Gewitterguss über der spanischen Kapitale entlud, verwandelte Jan-Lennard Struff seinen ersten Matchball. Jeweils ein Break pro Satz hatten dem Weltranglisten-65. gereicht, um sich ohne größere Mühe gegen Copil durchzusetzen. Nächster Gegner von Madrid-Debütant Struff ist Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 9) oder Borna Coric (Kroatien).

Zuvor hatte sich bereits Philipp Kohlschreiber gegen Yuichi Sugita einen Platz unter den besten 32 gesichert. Vor allen Dingen auf sein Service konnte sich "Kohli" bei strahlendem Sonnenschein verlassen. Er gab bei eigenem Aufschlag während der gesamten Partie nur vier Punkte ab und war immer erfolgreich, wenn das zweite Service kam.

Kohlschreiber, Nummer 28 der Welt, verwandelte gegen den 18 Plätze tiefer notierten Japaner nach 1:08 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:4, 6:3-Erfolg und trifft nun auf Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 11), den er im Viertelfinale in München in zwei Sätzen geschlagen hatte.

Peter Gojowczyk am Dienstag in Madrid noch im Einsatz

Mischa Zverev (Hamburg) war am Montag an seinem Auftaktgegner Federico Delbonis (Argentinien) gescheitert. Am Dienstag kämpft noch Peter Gojowczyk (München) gegen den Spanien Albert Ramos-Vinolas um den Einzug in die zweite Runde.

Der an Nummer zwei gesetzte Alexander Zverev tritt erst in Runde zwei gegen den Russen Evgeny Donskoy an, der Griechenlands Supertalent Stefanos Tsitsipas überraschend 5:7, 6:4, 7:6 (7:3) bezwang.