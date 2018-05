Shoppen wie die ATP- und WTA-Profis: Tennis Warehouse fördert den Nachwuchs

Tennisnet.com und Tennis Warehouse kümmern sich um den Nachwuchs in Österreich und schenken den Stars von morgen die Möglichkeit mit einzigartigen Rabatten im offiziellen ATP- und WTA-Online-Shop einzukaufen. Erfahrt mehr über den Superdeal für die "kleinen" Profis!

Der Online-Shop Tennis Warehouse hat alles, was das Tennisherz begehrt und ist offizieller Partner der ATP- und WTA-Tour. Beispiele für prominente Partner sind die ATP-Topstars Roger Federer und Rafael Nadal.

Bei Tennis Warehouse findest du alles, was du für das Tennis auf und neben dem Platz brauchst und bist dabei immer mit den neuesten Trends versorgt. Nun bietet der Tennis-Shop dem Tennis-Nachwuchs in Österreich die Möglichkeit zu Profi-Konditionen einzukaufen. Das bedeutet: Die Jungs und Mädels aus Österreich bekommen den gleichen Rabatt wie Federer und Co.!

Tennis Warehouse fördert U12, U14 & U16

Dieses Angebot hat jedoch eine Bedingung.: Du musst in den Altersklassen U12, U14, U16 oder im ITF-Junior-Ranking gemeldet sein und am 02.05.2018 unter den Top 100 deiner Altersklasse in Österreich gestanden haben.

Solltest du dieses Kriterium erfüllen, dann melde dich bei uns an und schon bekommst du dein Tennis-Equipment zum Spitzenpreis von Tennis Warehouse zu dir nach Hause geliefert. Die Anmeldefrist geht bis zum 31.05.2018.

Fülle dazu das untenstehende Formular aus und wir überprüfen deine Angaben. Also: Nichts wie los und Absahnen wie die Profis!