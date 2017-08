Comeback für den Guru

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Gebhard Gritsch kehrt auf die ATP-Tour zurück - zumindest für die nächsten beiden großen Turniere in den USA.

Das Tennisjahr 2017 verläuft für Borna Coric bis dato eher durchschnittlich: Zwar hat der Kroate in Marrakesch im Finale gegen Philipp Kohlschreiber sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewinnen können, die aktuelle Weltrangliste weist den 20-Jährigen im Moment an Position 50 aus. Eigentlich kein schlechter Arbeitsnachweis in diesem Alter - wäre da nicht die Ausnahmeerscheinung Alexander Zverev, mit dem sich Coric ja eigentlich messen wollte.

Nun versucht Coric, sich Inspiration von einem Mann zu holen, der bis vor kurzem Novak Djokovic fit gehalten hat: Wie die Tiroler Tageszeitung in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wird für das laufende Turnier in Cincinnati und die anstehenden US Open Gebhard Gritsch Borna Coric in beratender Funktion zur Seite stehen. ""Ich wurde von seinem Manager mit Nachrichten bombardiert, ob ich Borna nicht helfen möchte. Danach habe ich gesagt, ich mache das ein paar Wochen mit und versuche ihm zu helfen. Danach sehen wir weiter", wird Gritsch zitiert.

Topleute geschlagen

Zuletzt in Montreal hatte Borna Coric erstmals seit den French Open wieder ein Match gewonnen, in Runde eins gegen Mikhail Youzhny. Im darauffolgenden Spiel gegen Rafael Nadal war dann für ihn nichts zu holen. Dass er mit den Topleuten mithalten kann, hat Coric heuer schon bei zwei ATP-Masters-1000-Turnieren gezeigt: In Miami schlug der Kroate Dominic Thiem, in Madrid sogar Branchenprimus Andy Murray. In Cincinnati geht es zum Auftakt gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili.

